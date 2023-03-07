В Башкирии выявили 279 пациентов с редкими заболеваниями

В Башкортостане с начала работы ЦОЗ выявили 279 пациентов с редкими заболеваниями.
Центр орфанных заболеваний действует на базе РМГЦ. Он оказывает консультативно-диагностическую помощь, организуя сопровождение в режиме «Поликлиники одного дня». Пациенты с установленным диагнозом направляются в центр специалистами районных и городских больниц.
Вторым направлением работы центра является обучение врачей, ведение регистра редких заболеваний, работа с общественностью, формирование нормативно-правовых документов и популяризация знаний о редких болезнях.
Также Центр орфанных заболеваний отвечает за формирование заявки на препараты для обеспечения пациентов, имеющих редкие заболевания. Еще в ЦОЗ оказывается медпомощь пациентам с орфанными заболеваниями, которые планируют деторождение.
Фото: Минздрав РБ.