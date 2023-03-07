С начала года в Башкирии в пожарах погибли 66 человек

С начала 2023 года в Башкортостане пожары унесли жизни 66 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
В текущем году в результате пожаров погибли на 22 человека больше, чем за аналогичный период 2022 года.
В региональном Госкомитете по ЧС призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности:
- избегайте курения дома, на балконе, веранде и в бане;
- контролируйте людей, курящих в состоянии опьянения;
- не перегружайте электросети;
- не топите печь без присмотра;
- оборудуйте свое жилье пожарным извещателем;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра.