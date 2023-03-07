С начала года в Башкирии в пожарах погибли 66 человек

С начала 2023 года в Башкортостане пожары унесли жизни 66 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

Фото №1 - С начала года в Башкирии в пожарах погибли 66 человек

В текущем году в результате пожаров погибли на 22 человека больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В региональном Госкомитете по ЧС призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности:

- избегайте курения дома, на балконе, веранде и в бане;

- контролируйте людей, курящих в состоянии опьянения;

- не перегружайте электросети;

- не топите печь без присмотра;

- оборудуйте свое жилье пожарным извещателем;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра.

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