В Башкирии простились с 24-летним Александром Галиуллиным, получившим тяжелые ранения в зоне СВО

В Ермекеевском районе Башкирии проводили в последний путь 24-летнего младшего сержанта Александра Галиуллина, который получил тяжелые ранения в зоне проведения СВО. Церемония прощания состоялась шестого марта в деревне Старошахово. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Галиуллин родился 5 января 1999 года в селе Нижнетроицкий Туймазинского района. Окончил школу-интернат в Белебее и учился в Октябрьском нефтяном колледже. В 2017 году его призвали на срочную службу, которую он проходил в городе Алейске Алтайского края. Затем военнослужащего направили в зону СВО. Там он был тяжело ранен и долгое время лежал в госпитале имени Бурденко Московской области.
За мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга погибшего военнослужащего посмертно наградили орденом генерала Шаймуратова медалью «За отвагу».
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Александра Галиуллина