В Башкирии простились с 24-летним Александром Галиуллиным, получившим тяжелые ранения в зоне СВО

Галиуллин родился 5 января 1999 года в селе Нижнетроицкий Туймазинского района. Окончил школу-интернат в Белебее и учился в Октябрьском нефтяном колледже. В 2017 году его призвали на срочную службу, которую он проходил в городе Алейске Алтайского края. Затем военнослужащего направили в зону СВО. Там он был тяжело ранен и долгое время лежал в госпитале имени Бурденко Московской области.