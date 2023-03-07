В Башкирии компания заплатит 1,2 млн рублей ставшему инвалидом сотруднику из-за травмы на работе

Верховный суд РБ удовлетворил апелляцию Бирской межрайонной прокуратуры об увеличении размера компенсации за несчастный случай на производстве. Ранее суд взыскал с организации 400 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

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Инцидент произошел в августе 2021 года. Мужчина выполнял подготовительные работы для последующей резки и монтажа трубы. В ходе работ труда соскочила с подпорного бруска и накатилась на ногу сотрудника. Из-за полученных травм мужчине устуновили инвалидность 2 группы.

Причинами несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ, а также несоблюдение требований по охране труда. Не согласившись с выводами суда первой инстанции о размере положенной потерпевшему компенсации, межрайонный прокурор обжаловал решение суда в апелляционном порядке.

пресс-служба прокуратуры РБ

Суд обязал компанию выплатить потерпевшему компенсацию в размере 1,2 млн рублей.

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