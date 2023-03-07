В Башкирии компания заплатит 1,2 млн рублей ставшему инвалидом сотруднику из-за травмы на работе

Верховный суд РБ удовлетворил апелляцию Бирской межрайонной прокуратуры об увеличении размера компенсации за несчастный случай на производстве. Ранее суд взыскал с организации 400 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Инцидент произошел в августе 2021 года. Мужчина выполнял подготовительные работы для последующей резки и монтажа трубы. В ходе работ труда соскочила с подпорного бруска и накатилась на ногу сотрудника. Из-за полученных травм мужчине устуновили инвалидность 2 группы.