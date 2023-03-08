Сотрудники ГИБДД в Башкирии дарят цветы автоледи

В Башкортостане сотрудники ГИБДД останавливают на дорогах республики автоледи, чтобы подарить им цветы. В Международный женский день к необычной акции присоединились многие инспекторы ДПС в районах и городах Башкирии.
В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что сотрудники Госавтоинспекции Стерлитамака совместно с благотворительной организацией «Пища жизни» поздравили женщин, и пожелали им любви, крепкого здоровья и счастья.
А специалисты ГИБДД Калтасинского района в канун 8 марта напоминали женщинам о необходимости соблюдения ПДД, вручая им воздушные шары и информационные листовки.
"Цветочный патруль" организовали и на улице Менделеева в столице Башкирии.
Фото: МВД по РБ.