Владимир Путин вручил награду «Мать-героиня» жительнице Башкирии

Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района. Им удостоена Альбина Хайдаршина, которая подарила жизнь 13 детям. Награду президент сегодня вручил лично в Екатерининском зале Кремля. Церемония была приурочена к Международному женскому дню.
В прошлом году мы, как вы знаете, возродили почётное звание «Мать-героиня». Теперь это одна из высших государственных наград России. Она символизирует искреннее уважение к непростому, требующему абсолютной самоотдачи, но благородному и благодарному материнскому труду.
Альбина Хайдаршина стала первой в республике и десятой в России обладательницей звания «Мать-героиня». Ее старшие дети уже работают, самые младшие ходят в детсад. При этом у женщины уже есть двое внуков. Для супругов Хайдаршиных получать высокие награды не впервой: в 2014 году семья была удостоена ордена «Родительская слава».