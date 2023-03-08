Владимир Путин вручил награду «Мать-героиня» жительнице Башкирии

Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района. Им удостоена Альбина Хайдаршина, которая подарила жизнь 13 детям. Награду президент сегодня вручил лично в Екатерининском зале Кремля. Церемония была приурочена к Международному женскому дню.

В прошлом году мы, как вы знаете, возродили почётное звание «Мать-героиня». Теперь это одна из высших государственных наград России. Она символизирует искреннее уважение к непростому, требующему абсолютной самоотдачи, но благородному и благодарному материнскому труду.

Я с удовлетворением вручу сегодня ордена Ольге Викторовне Стрельниковой, маме 11 детей, и Альбине Раифовне Хайдаршиной, которая подарила жизнь 13 детям. Спасибо вам большое – и всем женщинам нашей огромной страны, которые посвятили себя прекрасной миссии материнства. Мы гордимся нашими многодетными семьями, отдаём дань уважения женщинам, мамам, восхищаемся величием и щедростью вашей души. Владимир Путин