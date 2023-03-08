Мастер-классы и экскурсии: в Нацмузее Башкирии подготовили праздничную программу к 8 Марта

Мастер-классы, экскурсии, бесплатное посещение выставок и ярмарка. Так представительниц прекрасного пола с 8 Марта поздравил Национальный музей республики. При составлении программы не забыли и про юных виновниц торжества. Каждый мог забрать с собой что-то на память: сувенир или сделанное своими руками изделие. Чему научили жительниц Башкортостана?

Бердо – название устройства для ткачества, зев – промежуток между нитями. Когда-то старинное ремесло, которым занимались женщины и в Башкортостане. Сейчас больше необычное хобби, которым, впрочем, по словам мастерицы, может заниматься любая девушка.

Мастер-класс по ткачеству – часть праздничной программы в Национальном музее под таким тёплым названием, как «Весенний комплимент». Буквально слова восхищения звучали на встрече с психологом. Для тех, кто ищет себя – беседа о деле жизни и предназначении.

Вход для виновниц торжества в этот день был бесплатным. Заодно можно было и пройтись по выставочным залам Национального музея. Или окунуться в прошлое, надев национальный костюм и сфотографировавшись в башкирской юрте. Праздник организовали и для юных представительниц прекрасного пола. Однако сами они рассказали: пришли не принимать поздравления, а чтобы подарить. Девочки делают сюрпризы для мам – аппликации из термомозайки.