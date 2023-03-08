Жительница Башкирии собрала уникальную коллекцию часов

Жительница села Бакеево Стерлибашевского района коллекционирует часы. В доме часовщицы Люции Шафиевой хранятся более сотни хронометров. Женщина с одного взгляда определяет возраст часов, узнаёт о механизме и на слух может найти поломку.

Дом Люции Шафиевой полон старинных механических часов. Есть каменные, чугунные, антикварные, настенные и наручные. У механизмов – больших и малых, старых и новых – свой звук и своя мелодия. Особую любовь её вызывает прибор 19 века. Его и завела Люция Шафиева.

Люция Халиулловна стала часовщицей по счастливой случайности. После десятого класса хотела работать швей. Но в районе были востребованы такие специалисты как фотограф, мастера по ремонту телевизора, химчистке и часовщик. Её заинтересовало изготовление и починка хронометров.

Закончив учебное заведение со вторым разрядом, Люция Шафиева проработала в Стерлитамаке 11 лет. После судьба её забросила в Набережные Челны. Там у нее были свои ученики – около 200 молодых мастеров. Пять лет назад Люция Халиулловна, выйдя на заслуженный отдых, вернулась на малую родину. Хотя она и на пенсии, не бросает свое любимое дело. Поток клиентов не иссякает и теперь. Недавно ей принесли старые и поломанные часы. После реставрации этот механизм пополнит коллекцию часовщицы.

45 с лишним лет трудового стажа. Люция Шафиева с одного взгляда определяет возраст часов, узнает о механизме, а на слух может найти и поломку. Постоянных клиентов Люция Халиуловна знает в лицо. Долгие годы они приносили ей свои механизмы на ремонт. Кто-то из них оставлял у нее часы уже по ненадобности. Так, и собралась целая коллекция приборов. Как признается часовщица, выбросить их так и не решилась. Эти часы, к примеру, деревянные, с цепями из меди, считаются самыми дорогими. Хронометр у нее находится уже 30 лет.