Башкирские теннисисты на колясках завоевали россыпь наград на всероссийском турнире в Москве

Участие принимали более полусотни спортсменов от 10 до 18 лет из разных регионов страны. Они боролись за победу в личном и парном зачетах.
Курс на работу с инвалидами 20 лет назад взял тренер Вячеслав Шамаев. В 1998 году он заинтересовался теннисом на колясках, пару лет искал желающих заниматься этим сложным и еще не совсем изученным видом спорта. Первая тренировка состоялась в декабре 2001-го. Вскоре уфимцы отправились на дебютный международный турнир, а через пять лет у Шамаева появилась первая юниорская группа. С 2015 года они ежедневно тренируются на базе Уфимской коррекционной школы-интерната №13.
Для Дарьи Сивковой минувший Всероссийский турнир в Москве был дебютным. Три года тренировок для спортсменки не прошли зря. Даша принимала участие и в личном, и парном зачетах. Теперь на счету у спортсменки первая и очень важная бронзовая медаль.
Уже профессиональные спортсмены знают секрет успеха. Виктор и Михей Сидоровы восемь лет принимают участие на соревнованиях разного уровня. И практически во всех становятся победителями. Также после победы в 2022 году на турнире в Турции спортсмены выполнили норматив мастеров спорта.
Анастасия и Милана Судовиковы являются членами сборной России, после того, как стали победителями в парном разряде на турнире в Дмитрове. Сестры – победительницы не только в теннисе, но и многократные призеры соревнований по танцам на колясках.
Следующий турнир у спортсменов пройдет в конце марта в Турции. Ну а в мае теннисисты поборются за победу на соревнованиях в Уфе.