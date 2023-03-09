В Башкирии осудили на 2 года парня, по вине которого погиб в ДТП его друг

Суд в Кармаскалинском районе Башкирии вынес приговор парню, по вине которого его друг погиб в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Трагедия произошла на трассе Уфа-Инзер-Белорецк в Архангельском районе республики в ночь на 28 ноября 2021 года. Автомобиль Ford Explorer протаранил "Ладу" десятой модели. 20-летний водитель отечественного ТС скончался на месте трагедии, а его 22-летнюю пассажирку успели доставить в больницу с ушибами и переломами.
Позже выяснилось, что погибший был близким другом и одноклассником виновника аварии. Более того – в этот день он гулял на его свадьбе, а через несколько часов погиб, столкнувшись с его же свадебным автомобилем.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В суде его признали виновным и назначили два года колонии-поселения, а также лишили водительских прав на те же два года.
Фото: ГИБДД по Уфе.