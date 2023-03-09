В Башкирии у водопада застряли 10 туристов

8 марта у водопада Гадельша в Баймакском районе Башкирии застряла группа туристов. О спасении путешественников рассказал глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

10 туристов из Магнитогорска приехал к водопаду. Однако самостоятельно уехать обратно им уже не удалось. Из-за резкого ухудшения погодных условий путешественники попали в снежный плен.

В 20:30 спасатели на снегоходах эвакуировали сначала первую партию туристов. Среди них был 16-летний подросток. Их разместили в пункте временного обогрева. Оставшихся туристов удалось эвакуировать около 23:00. Их доставили в Сибай, где путешественников встретили родственники из Магнитогорска.