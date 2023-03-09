Житель Башкирии собрал уникальную коллекцию хоккейных шайб

Уникальная история. Уже 12 лет Алексей Банников увлекается коллекционированием шайб со всех концов земли. В далеком 1986 году его отец привез шайбы из Москвы, с чемпионата мира и СССР. После этого Алексей взялся за это дело основательно. Сейчас у коллекционера более тысячи шайб с разных хоккейных мероприятий. Поначалу экспонаты хранил дома. Сейчас коллекция выросла до таких масштабов, что ее выставили в фойе «Уфы-Арены».

Сотни шайб с автографами и без, игровые и выставочные – Алексей Банников начал собирать уникальную коллекцию в 2010 году после поездки на чемпионат мира в Кёльн. Хотя увлечение зародилось гораздо раньше.

Первые шайбы у меня появились в середине 80-х, а чтобы зацепило – после поездки на ЧМ в 2010 году в Кёльн. Вот приехал, собрал со всего дома штучные экземпляры, поставил в одну кучку и понеслось. Алексей Банников, коллекционер

В коллекции шайбы разных видов. На витринах можно увидеть как из металла, так и из камня, дерева. За каждой новой шайбой своя история побед и поражений. А для коллекционера Алексея это самое важное, что может быть в хобби.

Если подойдете поближе, то можно увидеть достаточно интересную подборку. Есть шайбы и из камня, дерева, металла ,резные шайбы. Алексей Банников, коллекционер

Алексей пополняет свою коллекцию не только из хоккейных матчей, но и приобретает шайбы через интернет и обменивается с другими коллекционерами.

Сначала собирал все тематики, сейчас уже стараюсь концентрироваться больше на родном клубе, на чемпионатах мира. Алексей Банников, коллекционер