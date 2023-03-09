Юниорская сборная Башкирии по биатлону готовится к заключительному этапу первенства России

Юниорская сборная республики по биатлону завершила свой двухнедельный тренировочный сбор на родной базе. Впереди у биатлонистов заключительный этап первенства России, который пройдёт в Красноярске с 11 по 20 марта. Защищать честь нашей республики поедут семь спортсменов.

Алмаз Валиев в этом сезоне уже заезжал в медали. На этапе в Увате спортсмен из Башкортостана стал третьим. Выступить в сезоне лучше Валиеву помешали болезни. Полноценно восстанавливаться к новым гонкам не получалось, однако на красноярский этап у Алмаза особенный настрой.

Конечно же, хочется показать хороший результат, быть как можно выше, доказать самому себе, что я на это способен и могу. Будем стараться, будем показывать результат. Алмаз Валиев, член юниорской сборной Республики Башкортостан по биатлону

А вот для Анастасии Айгильдиной этот сезон стал первым среди юниорок. Серьезных достижений от себя она не ждала, однако во многих гонках Анастасия была в топ-15. В одном из заездов Айгильдина и вовсе заняла пока рекордное для себя восьмое место. В заключительный день сборов Анастасия тренировалась одна вместе с парнями, но чувствует себя спортсменка в таком коллективе очень комфортно.

Безусловно, для меня команда, как вторая семья. Очень много времени проводим друг с другом, постоянно на сборах соревнованиях, нужно находить контакт. Если в команде атмосфера не очень, то и тебе будет тяжеловато. Анастасия Айгильдина, член юниорской сборной Республики Башкортостан по биатлону

В Красноярск отправятся пять юниоров и две девушки: Владислав Зотов, Кирилл Васён, Данил Матерков, Родион Травников, а также Анастасия Айгильдина и Ульяна Борисовская.

Сборы прошли достаточно неплохо, работали над стрельбой. Сделали эстафеты короткие, чтобы ребята поработали в борьбе. Большинство дисциплин сейчас контактные виды, нужно нарабатывать вопросы взаимопонимания. Григорий Зыкин, тренер юниорской сборной Республики Башкортостан по биатлону