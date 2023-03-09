Юниорская сборная Башкирии по биатлону готовится к заключительному этапу первенства России

Юниорская сборная республики по биатлону завершила свой двухнедельный тренировочный сбор на родной базе. Впереди у биатлонистов заключительный этап первенства России, который пройдёт в Красноярске с 11 по 20 марта. Защищать честь нашей республики поедут семь спортсменов.
Алмаз Валиев в этом сезоне уже заезжал в медали. На этапе в Увате спортсмен из Башкортостана стал третьим. Выступить в сезоне лучше Валиеву помешали болезни. Полноценно восстанавливаться к новым гонкам не получалось, однако на красноярский этап у Алмаза особенный настрой.
А вот для Анастасии Айгильдиной этот сезон стал первым среди юниорок. Серьезных достижений от себя она не ждала, однако во многих гонках Анастасия была в топ-15. В одном из заездов Айгильдина и вовсе заняла пока рекордное для себя восьмое место. В заключительный день сборов Анастасия тренировалась одна вместе с парнями, но чувствует себя спортсменка в таком коллективе очень комфортно.
В Красноярск отправятся пять юниоров и две девушки: Владислав Зотов, Кирилл Васён, Данил Матерков, Родион Травников, а также Анастасия Айгильдина и Ульяна Борисовская.
Заключительный этап в Красноярске будет самым насыщенным – запланировано сразу десять гонок. Это спринт, пастьют, масс-старт, индивидуальная гонка, а также эстафета у юниоров и юниорок