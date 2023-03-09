В Уфе вынесли приговор 28-летней виновнице аварии, в которой погибли мать с ребенком

В Уфе огласили приговор 28-летней маме годовалого малыша Дарье Сорокиной, которую обвиняли в гибели двоих человек. Девушка за рулем иномарки насмерть сбила мать с ребенком минувшим летом на улице Авроры.
Молодую мать признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении. Также в приговоре говорится, что Дарья Сорокина будет лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Исполнение приговора отстрочено до наступления 14-летнего возраста ребенка Дарьи.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, мера пресечения в отношении Сорокиной в виде домашнего ареста отменена. В срок отбытия осужденной зачтено время нахождения ее под домашним арестом с 27 июля 2022 года по 9 марта 2023 года, из расчета в соответствии с ч.3.4 ст. 72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Муж и отец погибших заявил, что простил виновницу аварии и назвал произошедшее несчастным случаем.