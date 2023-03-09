В Уфе вынесли приговор 28-летней виновнице аварии, в которой погибли мать с ребенком

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, мера пресечения в отношении Сорокиной в виде домашнего ареста отменена. В срок отбытия осужденной зачтено время нахождения ее под домашним арестом с 27 июля 2022 года по 9 марта 2023 года, из расчета в соответствии с ч.3.4 ст. 72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.