В Башкирии во встречное ДТП попал автобус с 46 детьми

Сегодня, 9 марта, в Иглинском районе произошла крупная авария. Инцидент зафиксировали на 10 км автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка.

На трассе произошло столкновение автобуса и автомобиля «Дэу Нексия». В салоне пассажирского транспорта находились 49 пассажиров, среди которых 46 – дети. Ребята ехали в «Павловский парк» на экскурсию.

С травмами госпитализировали водителя легкового авто. Пассажиры автобуса не пострадали. Ребятам выделили резервный автобус – дети и сопровождающие благополучно продолжили путь.