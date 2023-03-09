Радий Хабиров рассказал о запуске новой линии на мебельном кластере в Туймазах

Объём – 15 тысяч матрасов в месяц. Спрос на эту продукцию большой, на поставки уже сформировалась очередь наперёд, отметил руководитель региона. Республика поддержала проект возмещением части процентной ставки по кредиту, а также льготными займами для участников кластера. Кроме того, инвестору компенсировали часть затрат на закупку оборудования, сырья и материалов. Новые мощности позволят расширить ассортимент матрасов и нарастить объёмы выпуска. Всего же на мебельном кластере планируют реализовать 14 проектов на общую сумму более 800 млн рублей. Рабочими местами будут обеспечены более 1200 человек.