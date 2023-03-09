«Урал» уступил «Белогорью» в перенесенном матче

В первой партии вообще не поняли, что произошло, во второй вернулись. А дальше совершали огромное количество ошибок, иногда по 5-6 мячей теряли в одной расстановке. Мы должны играть чище.

Алексей Самойленко, блокирующий ВК «Урал»