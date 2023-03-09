«Урал» уступил «Белогорью» в перенесенном матче

Волейбольный клуб «Урал» накануне сыграл перенесённый матч 17-го тура Суперлиги. В Туле команда Антона Малышева встречалась с «Белогорьем». Между собой играли соседи по турнирной таблице. На старте команды обменялись выигранными сетами – 25:12 и 20:25.
Однако концовка игры осталась за хозяевами, «Белогорье» забрало две партии – 25:20 и 25:17. Белгородцы остались пятыми в турнирной таблице, «Урал» с 16-ю победами – шестой. Следующий матч уфимцы сыграют на домашнем стадионе. В гости к «Уралу» 11 марта приедет московское «Динамо». Начало встречи в 17:00.