Следователи Башкирии рассказали подробности смертельного ночного пожара

В ночь с 8 на 9 марта в Учалинском районе произошёл смертельный пожар. Сотрудники Следственного комитета Башкирии расследуют случившееся.

Огнём охватило дом в переулке Речной в селе Юлдашево. Стало известно, что в доме проживали пожилые супруги и их дети. В огне погибли 87-летний отец семейства и его 57-летняя дочка. 55-летний сын погибшего успел выбежать из горящего помещения и обратиться за помощью. Поиски 91-летней женщины продолжатся.