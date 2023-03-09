Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

Для жителей крупных городов Башкортостана – Уфы, Стерлитамака, Салавата – состояние воздуха является актуальной проблемой. И это неудивительно, ведь в этих городах расположены промышленные гиганты региона.

Как власти Башкортостана следят за состоянием воздуха? Кто производит необходимые замеры? Следят ли сами предприятия за своими выбросами?

Об этом и многом другом шел разговор в прямом эфире на телеканале БСТ на специальном брифинге с представителями профильных министерств, надзорных органов и крупнейших предприятий республики.

Жители бьют тревогу из-за воздуха в Стерлитамаке и Салавате. Что происходит?

Проблема загрязнения атмосферы существует в этих городах давно. Мониторинг проводят постоянно, в том числе с помощью передвижных лабораторий, итоги замеров передаются в надзорные органы. В целом триггером совещания у заместителя Председателя Правительства России Виктории Абрамченко стало большое количество жалоб из этих городов.

За последние несколько лет было выявлено более 170 нарушений в работе крупнейших предприятий. Основные загрязнители находятся в Стерлитамаке, Салавате и Уфе. Эти предприятия должны до 2025 года получить комплексные экологические разрешения, все они, кроме этого, привлекаются к административной ответственности. При этом стоит отметить: когда предприятия работают в рамках регламентов, то передвижные станции не фиксируют нарушения ПДК. За последние 20 дней на точках контроля представители надзорных органов отмечают: свою работу промышленники ведут в соответствии с регламентом.

На что обращают внимание в Роспотребнадзоре при обращении жителей?

Для представителей Роспотребнадзора важно качество атмосферного воздуха населенных мест, и поэтому контролируется воздух на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и в селитебной зоне.

В оперативном порядке сотрудники реагируют на обращения жителей республики, выезжая на отборы проб атмосферного воздуха в любое время суток.

Отборы проб проводятся в том числе с использованием передвижной лаборатории, которая позволяет в короткий срок получить результаты качества атмосферного воздуха с целью объективной оценки качества атмосферного воздуха на момент поступления информации и в последующем для принятия соответствующих мер реагирования.

Результаты анализов размещаются на официальном сайте Роспотребнадзора.

Как на предприятиях контролируют выбросы?

На каждом предприятии ранее был свой производственно-экологический контроль. Во время ковида многие проверки были отменены. Представители сразу нескольких ведомств отмечают, что некоторое время контроль не осуществлялся должным образом.

Когда работают лаборатории Росприроднадзора?

День, ночь, утро. У лабораторий плавающий график работы. Жители, к слову, подходят к передвижным лабораториям и благодарят их сотрудников за работу.

Как Минэкологии России поможет проблеме воздуха в Башкортостане?

5 постов Гидрометцентра в городах Стерлитамак и Салават фиксируют выбросы веществ. Также фиксируется большое количество дней (более 220 дней в 2022 году), когда нет ветра. Фиксируется и присутствие вредных веществ в воздухе. Основные загрязнители воздуха юга республики – БСК, «Каустик» и Салаватнефтехим. В Москве было проведено совещание с участием властей республики и надзорных органов. Договорились, что Росприроднадзор проведет инвентаризацию источников выбросов на предприятиях.

После этого приходит понимание, какие выбросы необходимо снизить. Кроме этого, предприятия должны быть открыты для людей, чтобы каждый человек мог посетить завод и убедиться лично: модернизация производства идет полным ходом. Плюс ко всему, будет увеличено количество станций, чтобы в целом оценить состояние воздуха в регионе.

Есть ли подобные ситуации в России?

Да, конечно. Есть проекты по ликвидации свалок, очистке водных объектов. А есть федеральный проект «Чистый воздух». Но есть одно но: индекс загрязнения Стерлитамака и Салавата недостаточен, чтобы включить их в этот проект. Поэтому здесь принято решение – часть мероприятий по модернизации основных загрязнителей будут включены в паспорт проекта «Чистый воздух».

В течение какого срока происходят замеры воздуха?

Определение идет в круглосуточном режиме, а передвижная лаборатория работает по мере жалоб населения. Время отклика – 20 минут. Вся информация передается в Минэкологии. Если уровень загрязнения превышен, то информация уходит в другие надзорные органы.

Неприятные запахи могут быстро исчезать. Очень важно, что стационарные посты и передвижные лаборатории работают круглосуточно, а передвижная лаборатория может оказаться в нужной точке за 20-30 минут. В Стерлитамаке три автоматизированных поста и есть своя передвижная лаборатория. В Салавате автоматизированных поста два. Свои жалобы, кстати, можно оставить на круглосуточный телефон Минэкологии: 8 (347) 218-04-30.

Как контролируют выбросы на БСК?

В компании ежедневно следят за 361 источником выбросов. Экологический аспект является одним из главных в повестке. По итогу 2022 года объем выбросов не превысил 40% от допустимой нормы. За последние 10 лет более 9 млрд рублей было вложено в снижение нагрузки на экологию.

Жалобы жителей здесь видят. У компании есть собственная служба, которая принимает необходимые меры, если такие жалобы подтверждаются.

Как работают передвижные лаборатории?

Машина выезжает по сигналу, в 2022 году было взято 910 проб, из них 117 проб выявили превышения. Кстати, к автомобилям могут подойти и местные жители, задать свои вопросы и получить на них ответы.

Маршрутные обследования зависят от того, где возникают жалобы. Передвижные посты могут охватывать практически весь город, информируя природоохранные структуры и предприятия для принятия дальнейших решений.

Что происходит, когда зафиксировано нарушение?

Следующий шаг: надзорные органы инициируют внеплановую проверку на предприятии в отношении предприятия-загрязнителя. Проверка может быть организована только после согласования в органах прокуратуры.

А как обстоят дела в Салавате?

На предприятии «Газпром нефтехим Салават» собираются сократить валовый выброс на 15%, а выбросы диоксида серы – на 30%. Более 12 млрд рублей будет потрачено на эти цели. Внедрение новых технологий – 2023 год.

Еще одно техническое решение – закрытие открытых сооружений, что поможет снизить испарения в атмосферу. Плановая дата ввода – 2024 год.

В компании есть аккредитованная лаборатория. Она работает в круглосуточном режиме (передвижная лаборатория). Идет контроль как на границе санитарно-защитной зоны, так и в жилой зоне города Салават. Жалобы жителей возникают в основном при неблагоприятных погодных условиях.