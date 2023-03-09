Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

Для жителей крупных городов Башкортостана – Уфы, Стерлитамака, Салавата – состояние воздуха является актуальной проблемой. И это неудивительно, ведь в этих городах расположены промышленные гиганты региона. 

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Как власти Башкортостана следят за состоянием воздуха? Кто производит необходимые замеры? Следят ли сами предприятия за своими выбросами?

Об этом и многом другом шел разговор в прямом эфире на телеканале БСТ на специальном брифинге с представителями профильных министерств, надзорных органов и крупнейших предприятий республики. 

Жители бьют тревогу из-за воздуха в Стерлитамаке и Салавате. Что происходит?

Проблема загрязнения атмосферы существует в этих городах давно. Мониторинг проводят постоянно, в том числе с помощью передвижных лабораторий, итоги замеров передаются в надзорные органы. В целом триггером совещания у заместителя Председателя Правительства России Виктории Абрамченко стало большое количество жалоб из этих городов. 

Фото №2 - Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

За последние несколько лет было выявлено более 170 нарушений в работе крупнейших предприятий. Основные загрязнители находятся в Стерлитамаке, Салавате и Уфе. Эти предприятия должны до 2025 года получить комплексные экологические разрешения, все они, кроме этого, привлекаются к административной ответственности. При этом стоит отметить: когда предприятия работают в рамках регламентов, то передвижные станции не фиксируют нарушения ПДК. За последние 20 дней на точках контроля представители надзорных органов отмечают: свою работу промышленники ведут в соответствии с регламентом. 

На что обращают внимание в Роспотребнадзоре при обращении жителей?

БАШКОРТТАР-БСТ

Для представителей Роспотребнадзора важно качество атмосферного воздуха населенных мест, и поэтому контролируется воздух на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и в селитебной зоне. 

Фото №3 - Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

В оперативном порядке сотрудники реагируют на обращения жителей республики, выезжая на отборы проб атмосферного воздуха в любое время суток.

Отборы проб проводятся  в том числе с использованием передвижной лаборатории, которая позволяет в короткий срок получить результаты качества атмосферного воздуха с целью объективной оценки качества атмосферного воздуха на момент поступления информации и в последующем для принятия соответствующих мер реагирования.

Результаты анализов размещаются на официальном сайте Роспотребнадзора.

Как на предприятиях контролируют выбросы?

На каждом предприятии ранее был свой производственно-экологический контроль. Во время ковида многие проверки были отменены. Представители сразу нескольких ведомств отмечают, что некоторое время контроль не осуществлялся должным образом. 

Фото №4 - Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

Когда работают лаборатории Росприроднадзора?

День, ночь, утро. У лабораторий плавающий график работы. Жители, к слову, подходят к передвижным лабораториям и благодарят их сотрудников за работу. 

Как Минэкологии России поможет проблеме воздуха в Башкортостане?

5 постов Гидрометцентра в городах Стерлитамак и Салават фиксируют выбросы веществ. Также фиксируется большое количество дней (более 220 дней в 2022 году), когда нет ветра. Фиксируется и присутствие вредных веществ в воздухе. Основные загрязнители воздуха юга республики – БСК, «Каустик» и Салаватнефтехим. В Москве было проведено совещание с участием властей республики и надзорных органов. Договорились, что Росприроднадзор проведет инвентаризацию источников выбросов на предприятиях.

Фото №5 - Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

После этого приходит понимание, какие выбросы необходимо снизить. Кроме этого, предприятия должны быть открыты для людей, чтобы каждый человек мог посетить завод и убедиться лично: модернизация производства идет полным ходом. Плюс ко всему, будет увеличено количество станций, чтобы в целом оценить состояние воздуха в регионе. 

Есть ли подобные ситуации в России?

Да, конечно. Есть проекты по ликвидации свалок, очистке водных объектов. А есть федеральный проект «Чистый воздух». Но есть одно но: индекс загрязнения Стерлитамака и Салавата недостаточен, чтобы включить их в этот проект. Поэтому здесь принято решение – часть мероприятий по модернизации основных загрязнителей будут включены в паспорт проекта «Чистый воздух». 

Фото №6 - Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

В течение какого срока происходят замеры воздуха?

Определение идет в круглосуточном режиме, а передвижная лаборатория работает по мере жалоб населения. Время отклика – 20 минут. Вся информация передается в Минэкологии. Если уровень загрязнения превышен, то информация уходит в другие надзорные органы. 

Фото №7 - Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

Неприятные запахи могут быстро исчезать. Очень важно, что стационарные посты и передвижные лаборатории работают круглосуточно, а передвижная лаборатория может оказаться в нужной точке за 20-30 минут. В Стерлитамаке три автоматизированных поста и есть своя передвижная лаборатория. В Салавате автоматизированных поста два. Свои жалобы, кстати, можно оставить на круглосуточный телефон Минэкологии: 8 (347) 218-04-30.

Как контролируют выбросы на БСК?

В компании ежедневно следят за 361 источником выбросов. Экологический аспект является одним из главных в повестке. По итогу 2022 года объем выбросов не превысил 40% от допустимой нормы. За последние 10 лет более 9 млрд рублей было вложено в снижение нагрузки на экологию. 

Фото №8 - Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

Жалобы жителей здесь видят. У компании есть собственная служба, которая принимает необходимые меры, если такие жалобы подтверждаются. 

Как работают передвижные лаборатории?

Машина выезжает по сигналу, в 2022 году было взято 910 проб, из них 117 проб выявили превышения. Кстати, к автомобилям могут подойти и местные жители, задать свои вопросы и получить на них ответы. 

Фото №9 - Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

Маршрутные обследования зависят от того, где возникают жалобы. Передвижные посты могут охватывать практически весь город, информируя природоохранные структуры и предприятия для принятия дальнейших решений. 

Что происходит, когда зафиксировано нарушение?

Следующий шаг: надзорные органы инициируют внеплановую проверку на предприятии в отношении предприятия-загрязнителя. Проверка может быть организована только после согласования в органах прокуратуры.

Фото №10 - Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

А как обстоят дела в Салавате?

На предприятии «Газпром нефтехим Салават» собираются сократить валовый выброс на 15%, а выбросы диоксида серы – на 30%. Более 12 млрд рублей будет потрачено на эти цели. Внедрение новых технологий – 2023 год. 

Фото №11 - Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

Еще одно техническое решение – закрытие открытых сооружений, что поможет снизить испарения в атмосферу. Плановая дата ввода – 2024 год. 

В компании есть аккредитованная лаборатория. Она работает в круглосуточном режиме (передвижная лаборатория). Идет контроль как на границе санитарно-защитной зоны, так и в жилой зоне города Салават. Жалобы жителей возникают в основном при неблагоприятных погодных условиях.

Фото №12 - Воздух в Башкортостане: ответы на главные вопросы

Для Салавата это, как правило, полное отсутствие ветра, отсутствует вертикальное перемещение воздуха (при резком похолодании). Именно поэтому на территории Салавата накапливаются вредные вещества. Это, к слову, в том числе и транспортные выбросы.

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