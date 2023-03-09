В Башкирии запустили цех по производству матрасов

В Башкирии запустили производство матрасов на туймазинском предприятии "Корона". Организация планирует выпускать по 15 тысяч матрасов в месяц. 

Фото №1 - В Башкирии запустили цех по производству матрасов

Информацией поделился в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров. Как отмечает руководитель региона, спрос на продукцию большой, а на поставки уже сформировалась очередь.

В создание цеха для производства матрасов было вложено 450 млн рублей. Регион возместил инвестору часть процентной ставки по кредиту и льготным займам, а также компенсировала некоторые затраты на закупку оборудования, сырья и материалов.

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