В Башкирии запустили цех по производству матрасов

В Башкирии запустили производство матрасов на туймазинском предприятии "Корона". Организация планирует выпускать по 15 тысяч матрасов в месяц.
Информацией поделился в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров. Как отмечает руководитель региона, спрос на продукцию большой, а на поставки уже сформировалась очередь.
В создание цеха для производства матрасов было вложено 450 млн рублей. Регион возместил инвестору часть процентной ставки по кредиту и льготным займам, а также компенсировала некоторые затраты на закупку оборудования, сырья и материалов.