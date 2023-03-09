В Башкирии запустили цех по производству матрасов

В Башкирии запустили производство матрасов на туймазинском предприятии "Корона". Организация планирует выпускать по 15 тысяч матрасов в месяц.

Информацией поделился в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров. Как отмечает руководитель региона, спрос на продукцию большой, а на поставки уже сформировалась очередь.