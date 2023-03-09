Радий Хабиров встретился с семьей погибшего в СВО бойца отряда Доставалова

Сегодня в городе Туймазы Радий Хабиров встретился с семьей погибшего участника спецоперации Рустама Шайхутдинова. На встрече присутствовали его мама, супруга, дочь и сын.

Сержант батальона имени Доставалова призван на службу в октябре 22-го года. Был старшим стрелком мотострелкового отделения. Погиб 18 января при выполнении боевых задач. Указом Президента России Рустам Шайхутдинов награждён орденом Мужества посмертно.

Радий Хабиров в свою очередь вручил семье орден Шаймуратова. Глава республики поручил местным властям принять меры по увековечению памяти героя. В ходе общения ему рассказали, что сын погибшего намерен поступить в уфимскую кадетскую школу, а дочь планирует получать профессиональное образование. По словам руководителя региона, власти окажут всю необходимую помощь, в том числе и пожилым родителям.