Известны подробности обрушения крыши многоквартирного дома в Уфе

В Уфе обрушилась конструкция крыши многоквартирного дома. Обвал произошёл в Черниковке на улице Рыбакова. Жильцы услышали грохот, но сначала подумали, что сошёл снег. ЧП случилось ночью. Ситуацией заинтересовались правоохранители.

Крыша поехала от старости. Обрушилась часть двускатной конструкции. Речь о доме на улице Рыбакова в Уфе. Здание было построено в 1955 году.

Обрушение произошло ночью над квартирой, в которой живёт семья с маленькими детьми. Муж был на работе, приехал уже после инцидента. Обошлось без пострадавших. На место выезжали службы и провели демонтаж опасных деталей конструкции. По словам специалистов, сейчас нет угрозы дальнейшего обрушения.