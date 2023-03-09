В Уфе завершился чемпионат по боксу среди сотрудников МВД

В столице Башкортостана завершился чемпионат МВД России среди территориальных органов и образовательных организаций. В турнире приняли участие около 300 спортсменов. Это порядка 30 команд. Состязания прошли впервые после перерыва. Чемпионат не проводили по разным причинам, поэтому так важно было возобновить традиции.

История развития бокса в Башкортостане насчитывает более 100 лет. Сегодня это базовый вид спорта для РБ. Им занимаются в регионе более 8 тысяч человек.

В общекомандном зачете среди территориальных органов МВД России победители определились в двух группах в зависимости от количества сотрудников. Сборная Башкортостана принимала участие в первой. Команда республики была представлена в составе семи человек во всех весовых категориях. Все дошли до финала. В итоге в активе башкирских боксеров три золотые и четыре серебряные награды. Это позволило победить в общем зачете. На втором месте в этой группе полицейские из Московской области и замкнули тройку лидеров представители Татарстана. Призом «За самый зрелищный бой» награжден боксер из команды МВД по Башкортостану Хикмет Гараев.