В Башкирии за последние сутки 192 человека заболели коронавирусом

В Башкирии снова начала расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки инфекцию диагностировали у 192 жителей республики. С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 356,7 тысяч случаев инфицирования.

По информации Минздрава Башкирии, переболели COVID-19 в республике более 348,4 тысяч человек.178 человек выздоровели и выписались за последние 24 часа.