В Уфе подвели итоги соревнований «Дворовая лига»

Впервые «Дворовая лига» прошла в 2013 году по инициативе депутата уфимского горсовета Павла Васильева. В отборочном этапе приняли участие более 400 детей в двух возрастных группах: до 12 и до 14 лет. В финал прошли лучшие дворовые команды, которые боролись за победу в день защитника отечества.