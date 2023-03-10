В Уфе подвели итоги соревнований «Дворовая лига»

В столице республики подвели итоги соревнований «Дворовая лига». Победителям вручили полную хоккейную экипировку. Это турнир, в котором принимают участие любители – те дети, которые никогда не играли в хоккей в спортшколах.
Впервые «Дворовая лига» прошла в 2013 году по инициативе депутата уфимского горсовета Павла Васильева. В отборочном этапе приняли участие более 400 детей в двух возрастных группах: до 12 и до 14 лет. В финал прошли лучшие дворовые команды, которые боролись за победу в день защитника отечества.
В итоге в младшей категории победили любители из Октябрьского района Уфы, в старшей – хоккеисты из Калининского. Победителям вручили экипировку.