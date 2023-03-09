В Уфе готовятся обрабатывать территории от клещей и мышей

По данным Роспотребнадзора по РБ, после нескольких сравнительно благополучных лет в 2022 году наблюдался рост заболеваемости по всей республике. Переболели 2993 жителя республики — в 5 раз больше, чем в 2021-м. В половине случаев это были бытовые условия, 12,4% пришлись на садовые товарищества, 1,3% заразились на работе. Причем, как сообщал Башинформ, 66% заражений приходится на городских жителей.