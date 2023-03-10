Житель Башкирии вонзил нож в шею жены из-за бутылки самогона

Суд вынес приговор жителю Давлекановского района Башкирии, который расправился со своей женой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Смерть потерпевшей наступила из-за острого массивного кровотечения из ножевого ранения на шее. Как пояснил сам подсудимый в ходе судебного заседания, ссора возникла из-за того, что женщина забрала у него бутылку самогона из-под подушки.
В ходе назначения наказания суд учел в качестве отягчающего обстоятельство нахождения мужчины в состоянии алкгольного опьянения.
Суд приговор злоумышленника к 7 годам и 6 месяцам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.