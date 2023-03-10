В январе в Башкирии выдача новых кредитных карт снизилась на 25,5% к месяцу

Эксперты НБКИ связали январские результаты прежде всего с завершением новогоднего спроса. Вместе с тем отмечается, что выдача новых кредиток снижалась с августа 2022 года, что объясняется общей неопределенностью — в такие периоды люди традиционно выбирают сберегательную модель финансового поведения.