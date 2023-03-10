В январе в Башкирии выдача новых кредитных карт снизилась на 25,5% к месяцу

По данным, предоставленным Национальным бюро кредитных историй, в Башкортостане за январь зафиксировано снижение выдачи новых кредитных карта на 25,5% к месяцу и почти на 18% к году.
В январе 2023 года жителиреспублики получили 30,123 тысячи новых кредиток, в декабре прошлого года— 40,44 тысячи, в феврале 2022 года — 36,67 тысяч карт.
Эксперты НБКИ связали январские результаты прежде всего с завершением новогоднего спроса. Вместе с тем отмечается, что выдача новых кредиток снижалась с августа 2022 года, что объясняется общей неопределенностью — в такие периоды люди традиционно выбирают сберегательную модель финансового поведения.