В Башкирии получившему ожог III степени 3-летнему мальчику пересадили кожу

В Ишимбае трехлетний мальчик получил ожог III степени. Нога ребенка застряла в горячей батарее, когда он был в детском саду.

Как сообщает telegram-канал Mash Batash, мальчик сидел за своим столом, качал ногой и случайно засунул ее в радиатор. Крики и плач ребенка не сразу услышали работники детского садика, а когда вытащили ногу малыша, увидели на нем сильный ожог. Мальчик рассказал родителям, что испуганные воспитательницы не сразу решились вызвать скорую помощь.

В больнице медики диагностировали у малыша ожог III степени и заявили, что необходимо пересадка кожи. Юный ишимбаец уже перенёс одну операцию, вторая ожидается в ближайшее время.

«Руководство оправдывает действия воспитателя, говорит, что она ни при чем, а ребенок сам виноват. Говорят: «Зачем он туда залез?». мама пострадавшего мальчика