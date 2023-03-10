В Башкирии перевернулся автобус с 30 пассажирами

Сегодня, 10 марта, в Башкирии зафиксировали крупное дорожно-транспортное происшествие. В 5 км от Янаула на трассе Янаул-Уфа перевернулся рейсовый автобус.

Пассажирский транспорт следовал по маршруту Янаул-Уфа. В салоне автобуса находились 30 человек, включая водителя. Пассажирам удалось самостоятельно выбраться из перевернувшегося транспорта. На резервном автобусе их доставили на вокзал Янаула. Погибших нет. Пострадал один человек – его госпитализировали в Янаульскую ЦРБ.