Радий Хабиров по завершении рабочей поездки в Туймазы побывал в детском саду №7

Глава Башкортостана в ходе рабочей поездки в город Туймазы посетил детский сад №7. В 2011 году его открыли после капремонта. Учреждение посещают дети с различными глазными заболеваниями, в общей сложности почти 70 воспитанников.
Заведующая учреждением попросила Радия Хабирова помочь с приобретением аппарата Визотроник – тренажера для глаз, предназначенного для профилактики близорукости и коррекции дальнозоркости у детей дошкольного возраста. По ее словам, также необходима установка безопасного резинового покрытия на спортивной площадке. Руководитель региона дал поручение Минфину и МинЖКХ решить вопрос с выделением средств для выполнения просьб. Он также сказал, что в этом году будет отремонтирован и фасад здания детсада. Малыши подарили Радию Хабирову свои поделки, глава в свою очередь пригласил подопечных в Уфу на экскурсию и пообещал им показать свой рабочий кабинет в Доме республики.
Рядом с детским садом в этом году будут благоустроены дворовые территории многоквартирных домов. Однако, по словам главы администрации Туймазинского района, для завершения всех запланированных работ необходимо дополнительное финансирование в размере 15 млн рублей. Радий Хабиров дал поручение выделить недостающие средства из республиканского бюджета, отметив, что всё должно быть выполнены качественно и в срок.