Радий Хабиров по завершении рабочей поездки в Туймазы побывал в детском саду №7

Заведующая учреждением попросила Радия Хабирова помочь с приобретением аппарата Визотроник – тренажера для глаз, предназначенного для профилактики близорукости и коррекции дальнозоркости у детей дошкольного возраста. По ее словам, также необходима установка безопасного резинового покрытия на спортивной площадке. Руководитель региона дал поручение Минфину и МинЖКХ решить вопрос с выделением средств для выполнения просьб. Он также сказал, что в этом году будет отремонтирован и фасад здания детсада. Малыши подарили Радию Хабирову свои поделки, глава в свою очередь пригласил подопечных в Уфу на экскурсию и пообещал им показать свой рабочий кабинет в Доме республики.