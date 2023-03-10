«Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» в пятом матче серии

«Салават Юлаев» в шаге от вылета из плей-офф. Накануне в Уфе в пятом матче 1/4 игр на вылет восточной конференции юлаевцы сумели перевести поединок с владивостокским «Адмиралом» в овертайм, хотя проигрывали со счетом 0:3.

Размочил счет Михаил Науменков, затем ключевой дубль оформил Алексей Пустозеров. Он сумел сравнять показатели на табло за 6 секунд до финальной сирены. А вот в дополнительное время хоккеисты «Адмирала» сумели забросить победную шайбу и выйти вперед в этой серии. 4:3 – в матче и 3:2 – в противостоянии в пользу гостей.