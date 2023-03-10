В Уфе выявили более 600 нарушений при очистке дворов и крыш от снега

Госжилнадзор Башкирии опубликовал результаты мониторинга состояния дворовых территорий в период со 2 января по 9 марта.
Специалисты осмотрели 4405 дворов и крыш. Они выявили 1257 нарушений при уборке снега. При этом в Уфе выявлено 624 нарушения. Это 48% от общего числа.
Много нарушений выявлено также в Октябрьском, Стерлитамаке, Салавате, Сибае и в Дюртюлинском, Туймазинском, Хайбуллинском, Белебеевском, Белорецком, Абзелиловском, Баймакском, Ишимбайском районах. Информация о фактах выявленных нарушений незамедлительно доводится до управляющих и обслуживающих организаций, администраций районов и городов. В случае отсутствия оперативной реакции на эту информацию госкомитетом в адрес управляющих организаций выдаются предостережения. За указанный период выдано 203 предостережения. Возбуждено 42 административных дела.