В Уфе выявили более 600 нарушений при очистке дворов и крыш от снега

Много нарушений выявлено также в Октябрьском, Стерлитамаке, Салавате, Сибае и в Дюртюлинском, Туймазинском, Хайбуллинском, Белебеевском, Белорецком, Абзелиловском, Баймакском, Ишимбайском районах. Информация о фактах выявленных нарушений незамедлительно доводится до управляющих и обслуживающих организаций, администраций районов и городов. В случае отсутствия оперативной реакции на эту информацию госкомитетом в адрес управляющих организаций выдаются предостережения. За указанный период выдано 203 предостережения. Возбуждено 42 административных дела.