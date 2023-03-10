Жителей Уфы предупредили о плановом отключении воды

16 марта воду отключат в Калининском районе с 10:00 до 20:00 (актуально для ул. Первомайской, 88/1, 90/1, 92/1, 96 и Интернациональной, 127/1, 129/1, 129/2). В этот же день с 10:30 до 20:30 будет вестись врезка трубопровода в жилых домах по Нуреева, 6 и 10.