Жителей Уфы предупредили о плановом отключении воды

На следующей неделе жителей Уфы ждёт плановое отключение горячего и холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Уфаводоканал».
14 марта в Октябрьском районе города водоснабжение из-за замены оборудования перекроют с 10:30 до 18:30. Временные неудобства затронут жилые дома по Шафиева, 25, 27, 27/1, 29 и Комсомольской, 138, 142, 146, а также местную администрацию, детсад №34 и один из ресторанов.
16 марта воду отключат в Калининском районе с 10:00 до 20:00 (актуально для ул. Первомайской, 88/1, 90/1, 92/1, 96 и Интернациональной, 127/1, 129/1, 129/2). В этот же день с 10:30 до 20:30 будет вестись врезка трубопровода в жилых домах по Нуреева, 6 и 10.