В Уфе скончалась раненая 19-летняя сотрудница магазина «Красное и Белое»

В Уфе скончалась 19-летняя сотрудница магазина «Красное и Белое», которую ранила посетительница. О смерти девушки сообщили ее близкие в социальных сетях.

Напомним, 4 марта на уфимку напала с ножом местная жительница, которая вела себя крайне неадекватно: кричала и била пострадавшую. На помощь девушке пришли мужчины, которые смогли оттащить агрессивную женщину от сотрудницы магазина.

Пострадавшую с ранением легкого увезли в больницу. Однако несмотря на все попытки врачей спасти жизнь пациентке, травма оказалась смертельной: легкое было пробито, а мозг перестал функционировать из-за нехватки кислорода.