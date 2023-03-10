Радий Хабиров поблагодарил судейский корпус Башкирии за честность и принципиальность

Мы с вами вместе достойно прошли непростой период пандемии, работали в условиях ограничений и запретов. На вас лег огромный объем по делам об административных правонарушениях. Сегодня одна из главных задач, стоящих перед нашей республикой, – забота и помощь участникам СВО и их семьям. Мы проводим большую работу по всем направлениям. И рассчитываем, что сотрудники судебной системы республики также проявят высокий профессионализм и оперативность при обращении участников СВО и членов их семей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан