Радий Хабиров поблагодарил судейский корпус Башкирии за честность и принципиальность

Почти 1 миллион 300 тысяч рассмотренных дел и материалов. На совещании председателей судов Республики Башкортостан сегодня подвели итоги работы в прошлом году. В коллегии участие принял и Глава Башкортостана.
В своем выступлении Радий Хабиров поблагодарил присутствующих в зале за честность и принципиальность. Руководитель региона отметил, что судьи и работники аппарата, несмотря на постоянно растущую нагрузку, успешно решают стоящие перед ними задачи. Количество рассмотренных дел по сравнению с предыдущим годом выросло почти на 100 тысяч.
Профессия судьи требует высокой компетентности, скрупулезности, мужества и полной самоотдачи. Решать судьбы людей – очень тяжёлый и ответственный труд, отметил глава республики. Несколько судей были удостоены почетного звания «Заслуженный юрист Республики Башкортостан». За добросовестный труд и профессионализм вручили и ведомственные награды. Отдельно отметили журналистов, освещающих работу сотрудников Фемиды. Среди награждённых есть и журналисты БСТ.