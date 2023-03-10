Радий Хабиров поблагодарил судейский корпус Башкирии за честность и принципиальность

Почти 1 миллион 300 тысяч рассмотренных дел и материалов. На совещании председателей судов Республики Башкортостан сегодня подвели итоги работы в прошлом году. В коллегии участие принял и Глава Башкортостана.

В своем выступлении Радий Хабиров поблагодарил присутствующих в зале за честность и принципиальность. Руководитель региона отметил, что судьи и работники аппарата, несмотря на постоянно растущую нагрузку, успешно решают стоящие перед ними задачи. Количество рассмотренных дел по сравнению с предыдущим годом выросло почти на 100 тысяч.

Мы с вами вместе достойно прошли непростой период пандемии, работали в условиях ограничений и запретов. На вас лег огромный объем по делам об административных правонарушениях. Сегодня одна из главных задач, стоящих перед нашей республикой, – забота и помощь участникам СВО и их семьям. Мы проводим большую работу по всем направлениям. И рассчитываем, что сотрудники судебной системы республики также проявят высокий профессионализм и оперативность при обращении участников СВО и членов их семей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Профессия судьи требует высокой компетентности, скрупулезности, мужества и полной самоотдачи. Решать судьбы людей –  очень тяжёлый и ответственный труд, отметил глава республики. Несколько судей были удостоены почетного звания «Заслуженный юрист Республики Башкортостан». За добросовестный труд и профессионализм вручили и ведомственные награды. Отдельно отметили журналистов, освещающих работу сотрудников Фемиды. Среди награждённых есть и журналисты БСТ.

На протяжении трех лет подряд суды республики занимают пятую строку среди судов Российской Федерации, а также второе место в ПФО. Это 92 дела на судью в месяц. А отдельно взятые суды, как Гафуриский или Илишевский, рассмотрели по 150-170 и выше дел на судью в месяц.

Иван Семёнов, и. о. председателя Верховного суда Республики Башкортостан
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ