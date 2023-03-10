В Уфе прошел мастер-классе по обучению танцам на колясках

В Уфимской коррекционной
школе-интернате №13 прошел мастер-класс. Поделиться опытом приехали
многократные чемпионы мира и Европы, члены сборной России по танцам на колясках
Эльдар Кремчеев, Алла Смелова и Максим Седаков.
Сосредоточенные
лица и максимальная концентрация внимания. Юные спортсмены стараются уловить
каждое слово педагога.
Алла Смелова
и Эльдар Кремчеев всего год танцуют в стиле комби. Это пара танцора на коляске
со стоячим партнером. Но ребята успели завоевать награды на соревнованиях
разных уровней.
Танцы – как сложный координационный
вид, предполагают очень активную, именно мозговую деятельность. Для многих
ребят это очень важный аспект. Одновременно с этим это технологии, которые
помогают детям реабилитироваться и встать на другой уровень жизни, получить
другое качество жизни.Алла Смелова и Эльдар Кремчеев, члены сборной России по танцам на колясках /Санкт-Петербург/
Обучающие
занятия состоялись в рамках программы «Азбука танцев на колясках». Такое
мероприятие в Уфе проходит третий год подряд.
Это стало доброй традицией. К нам
приезжают из Санкт-Петербурга, лучшие танцевальные дуэты России. В данном случае у нас спортсмены международного
класса. Они показывают свое мастерство, делятся опытом с нашими ребятами.Светлана Басюк, директор спортивной школы №25 г. Уфы
За плечами
Максима Седакова огромный багаж опыта. Он является чемпионом России, Европы и мира.
В течение трех дней в Уфе спортсмен занимался с начинающими танцорами.
Все те движения, которые мы даем, не
такие сложные. Но в то же время они интересные и легкие в исполнении. И очень
красиво смотрятся со стороны, когда вы их исполняете, танцуя именно на паркете.Максим Седаков, член сборной России по танцам на колясках
Проведение
таких мастер-классов дает возможность поднять танцевальный уровень наших
спортсменов.
В Уфу мы приезжаем уже третий раз,
третий год подряд. Два раза приезжала одна и та же команда. Уровень танцоров в
Уфе растет, география расширяется, что очень радует.Наталья Цветкова, помощник президента Федерации спортивных танцев на колясках России
Всего в
мастер-классе приняли участие 40 спортсменов из Уфы и Белорецка. Уже завтра в центре спортивной подготовки имени Римы
Баталовой пройдет чемпионат республики по танцам на колясках.