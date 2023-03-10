В Уфе прошел мастер-классе по обучению танцам на колясках

В Уфимской коррекционной школе-интернате №13 прошел мастер-класс. Поделиться опытом приехали многократные чемпионы мира и Европы, члены сборной России по танцам на колясках Эльдар Кремчеев, Алла Смелова и Максим Седаков.

Сосредоточенные лица и максимальная концентрация внимания. Юные спортсмены стараются уловить каждое слово педагога.

Алла Смелова и Эльдар Кремчеев всего год танцуют в стиле комби. Это пара танцора на коляске со стоячим партнером. Но ребята успели завоевать награды на соревнованиях разных уровней.

Танцы – как сложный координационный вид, предполагают очень активную, именно мозговую деятельность. Для многих ребят это очень важный аспект. Одновременно с этим это технологии, которые помогают детям реабилитироваться и встать на другой уровень жизни, получить другое качество жизни.

Алла Смелова и Эльдар Кремчеев, члены сборной России по танцам на колясках /Санкт-Петербург/

Обучающие занятия состоялись в рамках программы «Азбука танцев на колясках». Такое мероприятие в Уфе проходит третий год подряд.

Это стало доброй традицией. К нам приезжают из Санкт-Петербурга, лучшие танцевальные дуэты России. В  данном случае у нас спортсмены международного класса. Они показывают свое мастерство, делятся опытом с нашими ребятами.

Светлана Басюк, директор спортивной школы №25 г. Уфы

За плечами Максима Седакова огромный багаж опыта. Он является чемпионом России, Европы и мира. В течение трех дней в Уфе спортсмен занимался с начинающими танцорами.

Все те движения, которые мы даем, не такие сложные. Но в то же время они интересные и легкие в исполнении. И очень красиво смотрятся со стороны, когда вы их исполняете, танцуя именно на паркете.

Максим Седаков, член сборной России по танцам на колясках
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Проведение таких мастер-классов дает возможность поднять танцевальный уровень наших спортсменов.

В Уфу мы приезжаем уже третий раз, третий год подряд. Два раза приезжала одна и та же команда. Уровень танцоров в Уфе растет, география расширяется, что очень радует.

Наталья Цветкова, помощник президента Федерации спортивных танцев на колясках России

Всего в мастер-классе приняли участие 40 спортсменов из Уфы и Белорецка. Уже  завтра в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой пройдет чемпионат республики по танцам на колясках.

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