В Уфе прошел мастер-классе по обучению танцам на колясках

Танцы – как сложный координационный вид, предполагают очень активную, именно мозговую деятельность. Для многих ребят это очень важный аспект. Одновременно с этим это технологии, которые помогают детям реабилитироваться и встать на другой уровень жизни, получить другое качество жизни.

Алла Смелова и Эльдар Кремчеев, члены сборной России по танцам на колясках /Санкт-Петербург/