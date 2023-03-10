В Башкирии коронавирус выявили у 195 человек за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.
За последние сутки коронавирус выявили у 10 311 человек (22 398 867), выздоровели – 14 663 (21 744 431), скончались – 44 (396 507), госпитализированы – 1643.
В Башкирии коронавирус диагностировали у 165 заболевших (357 009), выздоровели – 206 (348 670), скончались – 1 (6021), госпитализированы – 53.
В стационарах находятся 139 заболевших, 89 из них — пожилые люди. Амбулаторно лечатся около 2,2 тысячи человек, почти 700 из них — пациенты старше 60 лет.