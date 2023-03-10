В текущем году в Уфе отремонтируют 172 подъезда

В башкирской столице в 2023 году по комплексной программе отремонтируют 172 подъезда в 54 домах города. Информацией поделился в своих социальных сетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Отмечается, что в каждом доме будут организованы встречи с жильцами, на которых те сами выберут вид и цвет отделки стен. Всего в 2023 году в республике по программе комплексного ремонта обновят 752 подъезда в 274 домах. 90% средств на ремонт выделил бюджет региона.