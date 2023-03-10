Радий Хабиров впервые вручил отличительные знаки «Доброволец Башкортостана»

Герои нашего времени. Глава Башкортостана Радий Хабиров впервые вручил отличительные знаки «Доброволец (волонтер) Республики Башкортостан». Церемония прошла на форуме добровольцев, который тоже стал дебютным и собрал тех, кто, не жалея своих времени и сил, готов помогать другим.
В свои 11 лет волонтер Полина Богомолова имеет настолько большое и доброе сердце, что готова делиться его теплотой с другими. Со сверстниками поддерживают участников спецоперации, отправляя им шевроны ручной работы.
Добрые дела можно совершать независимо от возраста. И «серебряные» волонтёры тому подтверждение. Организовали для молодёжи увлекательную историческую игру, чтобы укрепить дух патриотизма. Проект оказался настолько удачным, что его теперь реализуют не только в Башкортостане.
Теперь они могут оказать пострадавшим первую медицинскую помощь. Глава Башкортостана остановился у каждого стенда, чтобы узнать о проектах республиканских волонтеров. Поддержка многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, сбор гуманитарной помощи. Для деятельности добровольцев нет границ. И без их помощи жителям Башкортостана было бы сложнее пережить тяжелые времена.
Первый форум добровольцев Башкортостана мог пройти и раньше, но именно коронавирус помешал организовать офлайн-встречу. На этот раз волонтеры смогли не только встретиться все вместе и пообщаться, но и задать вопросы главе региона. Строительство музеев, дополнительные баллы добровольцам при поступлении в вуз, реализация проекта «Атайсал». Отвечая на один из вопросов, Радий Хабиров признался, что хочет спроектировать сквер на своей малой Родине.
Неоценимую помощь волонтёры оказывают в поддержке СВО. Шьют теплые вещи и маскировочные сети, собирают продукты питания, покупают спецсредства. Также благодарность им объявил и боец одного из башкирских батальонов, который приехал домой в отпуск.
И такая работа и забота не остаётся незамеченной. Радий Хабиров лично вручил знаки «Доброволец (волонтер) Республики Башкортостан». Первой награду получила «серебряный» волонтёр Екатерина Савельева. Вместе с ней на сцену под громкие аплодисменты поднимались и другие добровольцы.
Конечно, площадка Конгресс-холла не вместила всех добровольцев и представителей некоммерческого сектора. Их гораздо больше. На федеральной платформе dobro.ru зарегистрировались 76 тысяч волонтеров из нашей республики и 700 добровольческих организаций. И встречаться они теперь будут чаще. Форум решено сделать ежегодным, а активисты сами будут выбирать место его проведения.
За последние годы они помогали жителям региона во время пандемии коронавируса, Всемирной Фольклориады, всероссийской переписи населения, во время тушения лесных пожаров. И каждый раз оказывались в нужное время в нужном месте по зову сердца.