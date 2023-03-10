Радий Хабиров впервые вручил отличительные знаки «Доброволец Башкортостана»

Герои нашего времени. Глава Башкортостана Радий Хабиров впервые вручил отличительные знаки «Доброволец (волонтер) Республики Башкортостан». Церемония прошла на форуме добровольцев, который тоже стал дебютным и собрал тех, кто, не жалея своих времени и сил, готов помогать другим.

В свои 11 лет волонтер Полина Богомолова имеет настолько большое и доброе сердце, что готова делиться его теплотой с другими. Со сверстниками поддерживают участников спецоперации, отправляя им шевроны ручной работы.

Шевроны для них как обереги. Они могут прицепить их к рубашке и носить с собой. Мы их делаем из мешковины. Если эти шевроны попадут под дождь, они быстро высыхают и становятся такими же хорошими, как и были. Полина Богомолова, волонтёр молодёжного центра «Лидер» /Туймазы/

Добрые дела можно совершать независимо от возраста. И «серебряные» волонтёры тому подтверждение. Организовали для молодёжи увлекательную историческую игру, чтобы укрепить дух патриотизма. Проект оказался настолько удачным, что его теперь реализуют не только в Башкортостане.

В прошлом году мы выпустили серию развивающих игр лото «Портрет России», которые разработаны силами «серебряных» волонтёров страны и реализуются сегодня в 16 регионах. Особенность данного лото в том, что оно военно-историческое, сделано на основе экспонатов Республиканского музея Боевой Славы. Екатерина Савельева, куратор «серебряных» волонтёров Республики Башкортостан

Теперь они могут оказать пострадавшим первую медицинскую помощь. Глава Башкортостана остановился у каждого стенда, чтобы узнать о проектах республиканских волонтеров. Поддержка многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, сбор гуманитарной помощи. Для деятельности добровольцев нет границ. И без их помощи жителям Башкортостана было бы сложнее пережить тяжелые времена.

Я впервые почувствовал, какая это сила – волонтёрская мощь. Какая это поддержка. Я вспоминаю, как вы помогали разносить продукты тем, кого мы изолировали в квартирах, как вы работали в ситуационных центрах, как вы в тот момент всячески делали жизнь людей максимально легче. Спасибо большое волонтерам ковидного периода. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Первый форум добровольцев Башкортостана мог пройти и раньше, но именно коронавирус помешал организовать офлайн-встречу. На этот раз волонтеры смогли не только встретиться все вместе и пообщаться, но и задать вопросы главе региона. Строительство музеев, дополнительные баллы добровольцам при поступлении в вуз, реализация проекта «Атайсал». Отвечая на один из вопросов, Радий Хабиров признался, что хочет спроектировать сквер на своей малой Родине.

Для меня каждый нормальный человек устроен так, что он хочет делать добро. И от того, что делает добро, ему самому легче становится. Это парадоксально. Вроде бы, ты отдаешь, но тебе самому становится лучше. Но вот для меня – я же руководитель не только Сайраново или Ишимбайского района, я руководитель республики – в принципе, для меня, куда бы я свои энергию и деньги не вложил, это весь Башкортостан. Но пока я вам свой секрет открыл – это маленький сквер в Ишимбае. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Неоценимую помощь волонтёры оказывают в поддержке СВО. Шьют теплые вещи и маскировочные сети, собирают продукты питания, покупают спецсредства. Также благодарность им объявил и боец одного из башкирских батальонов, который приехал домой в отпуск.

Большое вам спасибо, спасибо жителям республики, народу. Всем волонтерам, которые каждый день помогают. Это на самом деле очень важно, семьи чувствуют заботу. Спасибо вам за это большое. Боец батальона им. Минигали Шаймуратова

И такая работа и забота не остаётся незамеченной. Радий Хабиров лично вручил знаки «Доброволец (волонтер) Республики Башкортостан». Первой награду получила «серебряный» волонтёр Екатерина Савельева. Вместе с ней на сцену под громкие аплодисменты поднимались и другие добровольцы.

Наверное, это уже стиль жизни, это жизнь. И без этого уже просто невозможно. Когда ты делаешь добро, правильно сказал глава республики наш, то тебе на душе становится хорошо, как бы парадоксально это ни было. Марина Сафонова, руководитель центра добровольчества и наставничества «Белая река» /Кумертау/

Конечно, площадка Конгресс-холла не вместила всех добровольцев и представителей некоммерческого сектора. Их гораздо больше. На федеральной платформе dobro.ru зарегистрировались 76 тысяч волонтеров из нашей республики и 700 добровольческих организаций. И встречаться они теперь будут чаще. Форум решено сделать ежегодным, а активисты сами будут выбирать место его проведения.