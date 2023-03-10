Шаймуратовцы – о формировании новых батальонов: «Мы только приветствуем»

Сегодня бойцы батальона им. Минигали Шаймуратова приехали домой для отдыха. По поручению Главы Башкортостана их привез специально выделенный автобус. Первым делом военнослужащие возложили цветы к памятнику легендарному командиру 112-й Башкавдивизии. Там их встретили родные и близкие.

Впереди у солдат две недели отпуска. К слову, бойцы башкирского батальона поддержали инициативу создания новых добровольческих подразделений в республике.

Мы слышали, относимся положительно. Если есть желающие, пусть идут, мы только приветствуем. Мы понимаем, с чем боремся.

Позывной «Кот», награжден медалью Жукова

Абсолютно положительно. Если люди идут, значит, люди хотят, знают, могут. С таким потенциалом победа будет за нами, тем более с людьми из Башкирии. Долг каждого мужчины – защищать свою Родину, республику, семью.

Позывной «Тор», кавалер ордена Мужества
Фото №1 - Шаймуратовцы – о формировании новых батальонов: «Мы только приветствуем»

Наши боевые товарищи на передовой осознают всю важность мотивации по защите нашей страны.  

Позывной «Нугуш», награжден медалью «За отвагу»

В республике сейчас формируются еще три добровольческих батальона. Они будут называться «Ватан», «Северные амуры» и им. Даяна Мурзина. В ряды добровольцев принимают мужчин в возрасте до 60 лет. На сегодня штаб новых подразделений посетили более 250 человек. Среди добровольцев есть и участники боевых действий, и офицеры.

«Северные амуры» – по линии Росгвардии. С командиром батальона им. Даяна Мурзина мы общаемся каждый день. Отряд «Ватан» будет как спецподразделение, потому что 99% бойцов – с боевым опытом. Идут толпой, очереди, каждый день оформляем.

Позывной «Самурай», командир отряда «Ватан»
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