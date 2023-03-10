Шаймуратовцы – о формировании новых батальонов: «Мы только приветствуем»

Сегодня
бойцы батальона им. Минигали Шаймуратова приехали домой для отдыха. По
поручению Главы Башкортостана их привез специально выделенный автобус. Первым
делом военнослужащие возложили цветы к памятнику легендарному командиру 112-й Башкавдивизии.
Там их встретили родные и близкие.
Впереди
у солдат две недели отпуска. К слову, бойцы башкирского батальона поддержали
инициативу создания новых добровольческих подразделений в республике.
Мы слышали,
относимся положительно. Если есть желающие, пусть идут, мы только приветствуем.
Мы понимаем, с чем боремся.Позывной «Кот», награжден медалью Жукова
Абсолютно положительно.
Если люди идут, значит, люди хотят, знают, могут. С таким потенциалом победа
будет за нами, тем более с людьми из Башкирии. Долг каждого мужчины – защищать свою
Родину, республику, семью.Позывной «Тор», кавалер ордена Мужества
Наши боевые товарищи
на передовой осознают всю важность мотивации по защите нашей страны. Позывной «Нугуш», награжден медалью «За отвагу»
В
республике сейчас формируются еще три добровольческих батальона. Они будут
называться «Ватан», «Северные амуры» и им. Даяна Мурзина. В ряды добровольцев
принимают мужчин в возрасте до 60 лет. На сегодня штаб новых подразделений
посетили более 250 человек. Среди добровольцев есть и участники боевых
действий, и офицеры.
«Северные амуры» –
по линии Росгвардии. С командиром батальона им. Даяна Мурзина мы общаемся
каждый день. Отряд «Ватан» будет как спецподразделение, потому что 99% бойцов –
с боевым опытом. Идут толпой, очереди, каждый день оформляем.Позывной «Самурай», командир отряда «Ватан»