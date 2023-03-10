Шаймуратовцы – о формировании новых батальонов: «Мы только приветствуем»

Сегодня бойцы батальона им. Минигали Шаймуратова приехали домой для отдыха. По поручению Главы Башкортостана их привез специально выделенный автобус. Первым делом военнослужащие возложили цветы к памятнику легендарному командиру 112-й Башкавдивизии. Там их встретили родные и близкие.

Мы слышали, относимся положительно. Если есть желающие, пусть идут, мы только приветствуем. Мы понимаем, с чем боремся.

Абсолютно положительно. Если люди идут, значит, люди хотят, знают, могут. С таким потенциалом победа будет за нами, тем более с людьми из Башкирии. Долг каждого мужчины – защищать свою Родину, республику, семью.

В республике сейчас формируются еще три добровольческих батальона. Они будут называться «Ватан», «Северные амуры» и им. Даяна Мурзина. В ряды добровольцев принимают мужчин в возрасте до 60 лет. На сегодня штаб новых подразделений посетили более 250 человек. Среди добровольцев есть и участники боевых действий, и офицеры.