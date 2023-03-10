В Уфе прошел футбольный турнир между врачами и пациентами

В Уфе на футбольной площадке встретились команды врачей и пациентов, перенесшие трансплантацию органов и находящиеся на гемодиализе. Игру посвятили Всемирному дню почки.

Мяч с первой секунды в воротах врачей. Забил гол их пациент из Бирска Рустем Салимов. Пять лет назад ему сделали операцию по пересадке почки. Как он сам признается, благодаря успешной трансплантации теперь он даже может играть в футбол.

Доктора и пациенты отметили Всемирный день почки на футбольной площадке. Айнур Хасанов из села Абзаново Архангельского района тоже в их числе. Игрок много и охотно двигается, мастерски владеет мячом. С 2012 года – на гемодиализе. Через день ходит на процедуру. Недавно мужчина подал документы и встал в очередь на пересадку.

Вратарь Юрий Кандалов ждал свою почку долгие годы. Десять лет назад ему сделали трансплантацию. Он благодарен врачам, что они дали ему вторую жизнь. Мужчина в 2014 году побывал на футбольном матче в Санкт-Петербурге. Его организовал главный трансплантолог России. Так у Юрия Владимировича возникла идея проводить игры в Башкирии для людей с такой же проблемой, как и у него. Теперь каждый год в республике встречаются команды на футбольной площадке. В прошлом году башкирская команда на первых всероссийских трансплант-играх в Москве привезла 26 медалей всех достоинств.

В республике занимаются трансплантацией органов с 1996 года. Уже сделано более 500 операций. В этом году пересадили шесть почек, в прошлом – 38. Сейчас на диализе находятся свыше 1200 человек. Как говорят врачи, занятия спортом помогают пациентам повысить качество жизни, восстановиться после oперации.