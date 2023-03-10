В Уфе стартовал чемпионат России по шорт-треку

Сильнейшие спортсмены страны выявляют лучших на отдельных дистанциях и в эстафете. Среди участников и олимпийский чемпион из Уфы Семён Елистратов.

Олимпийский чемпион Семен Елистратов на льду центра своего имени в борьбе за звание лучшего в стране. Несмотря на огромный опыт заслуженного мастера спорта из Уфы, эти старты для него особенные. В Башкортостане чемпионат России проходит во второй раз. В 2016 году его принимал Стерлитамак. За это время выросло новое поколение спортсменов. Но лидер российского шорт-трека прежний. Выигрывать на домашнем льду особенно приятно. На своей коронной дистанции – полторы тысячи метров – Елистратов не оставил соперникам не единого шанса.

Я вообще не верю, что я дожил до тех времен, когда в Уфе появится ледовый центр по шорт-треку, в котором я буду бежать и в котором я еще и выиграю. Это самый главный старт страны. Семён Елистратов, чемпион России по шорт-треку-2023

Главный судья чемпионата России также из Уфы. Юлия Чачина возглавляет центр спортивной подготовки Римы Баталовой. Большой в том числе и международный опыт помогает в работе на домашних соревнованиях.

Очень важно и очень значимо для нас, что уже вторые соревнования в сезоне по взрослым доверяют именно нам. И главным судьей ставят человека тоже из нашего региона. Это очень значимо и ценно. Юлия Чачина, главный судья соревнований

В первый день чемпионата женщины, так же как и мужчины, разыграли награды на дистанции 1500 метров. Победу одержала Анна Вострикова из Свердловской области. На финишной прямой она вырвала у Екатерины Ефременковой из Челябинска семь сотых секунды.

Вообще это частая практика, но не в моем катании. Чаще всего я не могу дотерпеть до последних кругов, стараюсь обогнать раньше, но это неправильная тактика. Сегодня я все сделала правильно, для меня это необычно, что я обогнала на финише. Анна Вострикова, чемпионка России по шорт-треку-2023

В завершении соревновательного дня прошли полуфинальные забеги в эстафете. Мужская сборная Башкортостана сумела пробиться в финал и поборется за главную награду.

Шорт-трек – непредсказуемый вид спорта. Всегда есть шанс попасть в призы. Что мы и будем делать. Андрей Максимов, старший тренер сборной России по шорт-треку