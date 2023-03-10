В Уфе стартовал чемпионат России по шорт-треку

Сильнейшие спортсмены страны выявляют лучших на отдельных дистанциях и в эстафете. Среди участников и олимпийский чемпион из Уфы Семён Елистратов.
Олимпийский чемпион Семен Елистратов на льду центра своего имени в борьбе за звание лучшего в стране. Несмотря на огромный опыт заслуженного мастера спорта из Уфы, эти старты для него особенные. В Башкортостане чемпионат России проходит во второй раз. В 2016 году его принимал Стерлитамак. За это время выросло новое поколение спортсменов. Но лидер российского шорт-трека прежний. Выигрывать на домашнем льду особенно приятно. На своей коронной дистанции – полторы тысячи метров – Елистратов не оставил соперникам не единого шанса.
Главный судья чемпионата России также из Уфы. Юлия Чачина возглавляет центр спортивной подготовки Римы Баталовой. Большой в том числе и международный опыт помогает в работе на домашних соревнованиях.
В первый день чемпионата женщины, так же как и мужчины, разыграли награды на дистанции 1500 метров. Победу одержала Анна Вострикова из Свердловской области. На финишной прямой она вырвала у Екатерины Ефременковой из Челябинска семь сотых секунды.
В завершении соревновательного дня прошли полуфинальные забеги в эстафете. Мужская сборная Башкортостана сумела пробиться в финал и поборется за главную награду.
Чемпионат России по шорт-треку в Уфе продолжится в субботу и воскресенье.