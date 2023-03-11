В Башкирии неизвестные массово травят собак

В Октябрьском неизвестные травят собак. На территории одной из стройплощадок местные жители нашли несколько тел животных. На бьющихся в конвульсиях собак натыкаются и в других местах. Предупреждаем, что некоторые кадры в следующем сюжете могут шокировать.

Свидетелями этой страшной картины стали не только зооволонтёры, снявшие видео для полиции, но и десятки учеников музыкальной школы, возле которой и лежала собака. Несмотря на усилия ветеринаров, спасти животное не удалось.

Соседний район города. Телами собак была усеяна неактивная стройплощадка. Зооволонтёрам позвонила местная жительница, увидевшая из своего окна бившуюся в конвульсиях собаку. Некоторые из найденных животных были чипированы, а значит, стерилизованы и неагрессивны.

К сожалению, в последнее время такие ситуации не редкость и в других городах и районах республики. Часто жертвами раскиданной отравы становятся и домашние питомцы. Ситуация на видео похожа на отравление изониазидом – средством для лечения туберкулёза. В некоторых странах он включен в список наиболее опасных и особо токсичных для собак лекарств. Отравление приводит к мучительной смерти: происходит гипоксия, удушье и гипогликемическая кома.

Среди трупов собак волонтёры обнаружили единственного щенка, который не пострадал. Малыш сидел и скулил возле мёртвой мамы. Волонтёрам удалось поймать кутёнка. Кому не угодили четвероногие – выясняет полиция. Правоохранители проводят проверку.

В городской администрации заявили, что о произошедшем осведомлены.

Щенка пока держат отдельно от взрослых собак. Малыш ещё не освоился, но уже пытается постоять за себя, говорят сотрудники приюта.