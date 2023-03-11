Жители Уфы отправили в зону СВО более 5 тыс окопных свечей

Более 5 тысяч окопных свечей сделали и отправили в зону СВО участники одного из уфимских сообществ. Нехитрые приспособления служат для солдат обогревателями и позволяют подогревать еду. Одна из общественных организаций предоставила участникам проекта помещение, а неравнодушные люди помогли материалами и деньгами.

Картон в таких свечах как фитиль. После обработки парафином он горит дольше и греет лучше. Причем значение играет всё, даже способ его укладки, говорят волонтеры.

Либо спиралькой, либо снежинкой, либо звездочкой. У кого как получается. Что-то для освещения, что-то для обогрева, что-то для разогрева пищи. Леонора Никифорова

В общей сложности волонтеры сделали около 2 тысяч таких свечей. Производство может и несложное, но затратное по времени и по средствам. Помогают кто чем может. Жестяные банки приносят из специальных пунктов или кафе. Воск или парафин закупают на пожертвования или предоставляют предприниматели, а порой и просто неравнодушные жители.

Идея создавать окопные свечи пришла случайно. Волонтеры нашли друг друга в одном из интернет-сообществ. В проекте задействованы люди самых профессий. У кого-то в зоне спецоперации служат родные, кто-то просто участвует по зову сердца. Правда, порой не хватает мужской поддержки, особенно если нужно что-то разгрузить.