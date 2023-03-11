В уфимской больнице заработал Банк материнского молока

Банк материнского молока создали в уфимской Городской клинической больнице №8. В нем будет храниться молоко пациенток роддома. Для каких случаев оно нужно и кто им сможет воспользоваться?

Этот проект должны были воплотить в жизнь еще три года назад, но из-за пандемии постоянно откладывали. Задуманное удалось осуществить. Банк материнского молока в 8-й больнице Уфы запущен. В маленькой комнате местного роддома предстоит большая работа.

В специальных морозильных камерах молоко может храниться от трех месяцев до полугода. Правда, перед этим его подвергают пастеризации. Современное оборудование позволяет при этом сохранить все полезные элементы грудного молока.

Пока это индивидуальный банк материнского молока. То есть женщины могут использовать его только для своих детей. Это на тот случай если, к примеру, мама внезапно заболела, возникла необходимость приёма антибиотиков, а переходить на смесь не хочет.