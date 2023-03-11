Волейбольный клуб «Урал» уступил «Динамо»

Волейбольный клуб «Урал» в рамках Суперлиги на домашней площадке сегодня принимал московское «Динамо». Хозяева мощно начали и забрали первую партию со счётом 28:26.

Второй сет уверенно остался за гостями 25:17. Борьба в третьей и четвёртой партиях получилась более упорной, но оба сета взяли «динамовцы» с одинаковым счётом 25:22.

Самым результативным игроком в составе «Урала» стал Евгений Рыбаков, он набрал 15 очков. По итогам тура «Урал» остался шестым в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч команда Антона Малышева сыграет дома. 19 марта «Урал» примет казанский «Зенит».

Играли с чемпионами страны, играли под пристальным вниманием болельщиков, спасибо большое за поддержку. Да, поражение, но могу отметить, что ребята сегодня бились, могли сыграть чуть-чуть лучше. Антон Малышев, и.о. главного тренера ВК «Урал»