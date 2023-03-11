В Уфе прошло официальное открытие чемпионата России по шорт-треку

Наша столица впервые принимает соревнования такого высокого уровня. Сегодня сильнейших выявляли спортсмены на дистанции 500 метров.
Золото у мужчин завоевал призёр Олимпийских игр Константин Ивлиев. Спортсмен из Башкортостана Семён Елистратов после вчерашней победы на дистанции 1500 метров в сегодняшнем забеге участия не принял из-за болезни. У женщин сильнейшей стала представительница Челябинска Анна Матвеева. Чемпионат России по шорт-треку завершится завтра забегами у мужчин и женщин на дистанции 1000 метров.