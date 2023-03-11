В Уфе прошло официальное открытие чемпионата России по шорт-треку

 Наша столица впервые принимает соревнования такого высокого уровня. Сегодня сильнейших выявляли спортсмены на дистанции 500 метров.

Золото у мужчин завоевал призёр Олимпийских игр Константин Ивлиев. Спортсмен из Башкортостана Семён Елистратов после вчерашней победы на дистанции 1500 метров в сегодняшнем забеге участия не принял из-за болезни. У женщин сильнейшей стала представительница Челябинска Анна Матвеева. Чемпионат России по шорт-треку завершится завтра забегами у мужчин и женщин на дистанции 1000 метров.

Первый блин не вышел комом. И секунды, которые показывают спортсмены, и сама организация турнира, – всё на высшем уровне. Я думаю, это только начало. Всё у нас и у вас ещё впереди.

Николай Гуляев, президент Союза конькобежцев России

Есть спортсмены, которые хотят чего-то добиться. Ещё не вкусили вкус больших побед.  А те, кто давно находится в сборной, нет международных стартов, этим нужно искать мотивацию.

Владимир Григорьев, тренер сборной России по шорт-треку
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