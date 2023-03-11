В Уфе прошел фестиваль лыжного спорта работников образовательных учреждений

Сегодня в столице республики прошел Фестиваль лыжного спорта работников образовательных учреждений Уфы. Он собрал более 500 участников. Забеги в парке Гастелло проходили в различных возрастных категориях. К слову, отдельно там прошла и семейная эстафета, где соревновались мамы и папы вместе с детьми.

Последний этап подготовки перед началом соревнований. Мамы помогают детям с лыжным креплением. Девочки и мальчики должны быть готовы пройти финальный отрезок дистанции. В это время мамы уходят на свою линию старта. Впереди семейный забег, а пока все ждут команды судей, дети выстраиваются в зоне разбега.

Стартовый выстрел. Начинают забег папы. У них самая длинная дистанция. Затем они передают эстафету мамам. Последний отрезок – за детьми. Но многие родители после передачи эстафеты оставались ехать рядом с детьми, чтобы поддержать.

Фестиваль лыжного спорта собрал более 500 участников. Все районы Уфы выставили свои команды работников сферы образования. Забеги проходили отдельно у мужчин и женщин по возрастным категориям. Отдельно своей мастерство катания на лыжах показали и руководители учреждений, управлений и отделов.

Лыжный фестиваль среди работников образования проводится уже в 15-й раз. И традиционно он становится одним из самых массовых спортивных событий.