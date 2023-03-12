В Башкирии выделят почти 300 млн рублей на реабилитационное оборудование в больницах

В текущем году на оснащение медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием выделят более 291 млн рублей. Премьер-министр Андрей Назаров отмечает, что проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» – один из приоритетных в сфере российского здравоохранения.

В июне 2022 года была утверждена региональная программа, которая предполагает оснащение реабилитационным оборудованием 25 медицинских организаций республики до 2025 года. Отмечается, что 5 больниц в Уфе, Месягутово и Белорецке получили оборудование для реабилитации в прошлом году. В текущем году по проекту будут оснащены еще 6 медицинских организаций.